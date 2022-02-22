立法院在2016年修正「就業服務法」52條取消外籍勞工工作期滿須出國1日的規定後，也致使勞動部直聘中心業務件數下降，據統計，過去每年約有2萬多件，隨著近年多加宣導、開辦直聘線上服務等，去年的服務件數也回到1萬2386件。

勞動部為提供多元聘僱移工管道，2007年12月31日成立「直接聘僱聯合服務中心」，採單一服務窗口，協助雇主自行申請聘僱移工，並提供雇主多元服務功能，有效節省雇主聘僱移工申辦費用及移工來台工作經濟負擔，直聘中心除協助代收及代轉雇主辦理移工許可申請案及各國簽證、勞動契約驗證等申請文件，也推動一案到底服務，由專人協助案件追蹤管理及移工在台期間應辦事項通知，並提醒雇主辦理期滿續聘，強化雇主自行聘僱及管理移工事宜，讓雇主相關訊息不漏接。

以去年為例，有4810名移工在直聘中心完成續聘，其中有9成以上為家事看護工續聘，勞動部勞動力發展署跨國勞動力事務中心主任陳昌邦表示，過去每年都會有責任商業聯盟（RBA）相關的供應鏈業者透過直聘中心聘用移工、每年約有上千名國外新聘，但去年受到疫情影響，難以透過直聘中心選工，因此案件多為家事看護工續聘。

陳昌邦說，在家庭看護工期滿前5個月前，發展署會主動提醒辦理續聘事宜，並告知可以在直聘中心辦理以節省「服務費」，如家庭看護工續聘為例可節省約1萬7000元的服務費，而雇主可以透過線上、臨櫃或郵寄等辦理十分便捷。

陳昌邦提及，今年直聘服務業務除將持續簡化雇主申辦流程及申請書表，以便利雇主自行申辦外，勞動部表示為強化保障移工權益，完善所提供服務，將在今年下半年規劃讓移工在僱主委任之下可以自行申請聘僱許可及轉換許可，而直聘中心服務事項，協助移工自行申辦如勞保給付、商業保險理賠等非就業服務事項的雙語諮詢、申請文件檢視及代轉寄等服務。