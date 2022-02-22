近期因原物料價格持續上揚，萬物齊漲，日曜天地OUTLET推出NG鞋出清活動，將於2/25至3/21登場，近80家品牌鞋商熱情參加，包含熱銷全球的NIKE、SKECHERS、英國人氣品牌Dr.Martens、休閒鞋品牌CROCS、廣受女性消費者喜好的ALL BLACK、戶外休閒鞋Timberland、PALLADIUM等等，各家鞋款下殺1折起搶市！

日曜天地行銷部經理潘依潔表示，這兩年因疫情影響，無論工作或生活方面，各行各業都受到不小的衝擊，在各類商品價格都齊漲的時代，使大眾在購物時都得斤斤計較。日曜天地OUTLET長年持續舉辦NG鞋款的出清活動，除了看好NG鞋的商機所帶來的經濟效益，同時也希望能讓消費者的荷包有更靈活的應用，進一步達到省錢效果。

潘依潔強調，NG鞋款的定位其實是在微小瑕疵的基礎上，輕微髒汙、脫色但不影響鞋款的功能，在價格上也是相當親民，與現階段調漲幅度最高20％的衛生紙相較，NG鞋則是調「降」近90％，可說是買到賺到的概念！日曜天地今年的NG鞋出清特賣會，網羅百大品牌，款式與貨量充足，舉凡各年齡層喜愛的鞋款都能一次購足，就是要讓消費者滿載而歸！

日曜天地OUTLET將於2/25早上10:30-13:30舉辦NG鞋首購會，首4日外，加碼買2送2限量優惠，凡購買兩雙NG鞋加碼送兩雙品牌襪。為了炒熱首購會，與入館民眾有更多的互動，首購會當日前50名可參加「鞋」槓人生不NG趣味性競賽，獲勝者有機會將知名品牌鞋帶回家，未獲勝的參加者還能拿到購鞋金100元，人人有獎。