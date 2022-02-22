金居(8358)公布110年財報，全年稅後盈餘為15.23億元，年增1.81倍，創下歷年新高，每股盈餘為6.03元，公司董事會決議每股配息4.2元，隨著高頻高速及低軌道衛星等特殊銅箔出貨放量，金居今年第1季可望優於去年同期，由於全球政經及產業變數不少，公司目標是今年業績比去年好。

金居近幾年將產品重心放在高頻高速及特殊銅箔產品，且110年銅箔需求暢旺，帶動金居110年業績攀高，110年合併營業收入為89.14億元，年增47.66%，創下歷年新高，營業毛利為21.79億元，年增1.25倍，合併毛利率為24.45%，年增8.42個百分點，營業淨利為19.07億元，年增1.58倍，營業淨利率為21.4%，年增9.16個百分點，稅前盈餘為19.04億元，稅後盈餘為15.23億元，年增1.81倍，創下歷年新高，每股盈餘為6.03元。

就110年第4季來看，受惠於伺服器相關需求強勁，金居去年第4季合併營收為24.3億元，再創單季歷史新高，營業毛利為6.45億元，單季合併毛利率為26.54%，營業淨利為5.83億元，營業淨利率為24%，稅後盈餘為4.62億元，再創單季歷史新高，單季每股盈餘1.83元。

目前金居應用於Intel Whitley平台RG-311系列產品出貨數量逐季增加中，去年第4季伺服器營收佔比約15%到20%，而RG-312在新一代平台Eagle Stream認證金居已領先同業到手，預計今年第2季量產，電信規格與Eagle Stream相近的AMD新平台Genoa亦在測試中，由於RG-312產品含銅價格較RG-311高約5%，隨著今年下半年Eagle Stream開始逐季放量，金居預估，今年Whitley+Egale Stream佔營收比重可望達30%到35%。

除RG系列產品，金居也持續推進差異化產品，包括：汽車電子用厚銅、FCCL專用銅箔(RV/FL系列)、高頻材料(ADAS/Sub 6G/28~77Ghz車用雷達)/應用於衛星端的低軌道衛星專用銅箔(LH/RF/VF系列)，以及Server板外層專用高速銅箔(HG/SLD01)系列等，隨著金居在特殊箔方面差異化日漸顯現，去年特殊銅箔出貨是月月高，季季高，去年第4季特殊銅箔營收佔比已達25%，金居預期，2022年特殊銅箔比重全年平均可望上看至35%~40%。

在新廠部分，金居表示，新廠希望今年第4季陸續開出，2023年每個月開一條線，月產約240噸，預計2023年下半年可以開到每月960噸，新廠總投資金額約38億元，預估今年資本支出約20億元。

金居將於6月21日召開股東會。