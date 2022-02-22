奇奇被打的全身是血（家屬提供／戴上容新北傳真）

對方拿起板凳往奇奇頭上猛砸（家屬提供／戴上容新北傳真）

新北市某國中學生奇奇（化名）將辛苦打工的400元借給同學，未料卻引發糾紛，20日遭同學持圓凳猛砸頭部，經醫院診斷頭頂有2處嚴重撕裂傷且有腦震盪，奇奇的母親怒批對方根本是「蓄意謀殺」赴警局提告。警方指出，全案調查中，將依法函送新北地院少年法庭審理。

據了解，奇奇就讀新北市某國中九年級，與同學小傑（化名）常一起遊玩，因奇奇日前將打工賺來的400元借給小傑等3名同學，雙方發生口角衝突。

小傑20日凌晨3時許，先以還錢為理由邀約奇奇與他的友人到三重區三和路四段與仁美街口，卻私下找來3名友人要教訓奇奇。

奇奇到場後要維護友人，卻被打得更慘，過程中，對方抓起路旁店家的實木圓凳猛砸他頭部，見她血流滿面才鬆手逃之夭夭。奇奇直到清晨7時許，頭暈想吐才請母親送他到醫院急診，醫院診斷，頭頂2處嚴重撕裂傷且有腦震盪。

奇奇的家屬相當氣憤，在臉書社團爆料公社貼文，貼文指出，弟弟辛苦打工，將錢借給3位同學，沒想到同學欠錢不還，竟然還打爆弟弟的頭，聽聞對方父親有黑道背景，目前已帶弟弟前往警局報案提告傷害罪，引發網友議論。

奇奇的母親今（22日）出面受訪說，看過監視器畫面覺得心疼，對方十分狠毒，往頭部死裡打，簡直是「蓄意謀殺」，對方事後還找人恐嚇要求撤文，已向對方提告傷害、恐嚇；警方表示，案件調查後將依少年事件法、以及刑法妨害秩序、傷害、恐嚇罪嫌，函送新北地院少年法庭審理。