強烈大陸冷氣團來襲，各地均傳出猝死案件，心臟科名醫、臺大雲林分院長黃瑞仁表示，寒流對心血管系統最大的影響是造成血管收縮血壓突然上升，保暖是對為了要避免心血管疾病的併發症，三高民眾是高風險群。

黃瑞仁表示，血管收縮壓突然飆高會造成急性疾病發生，包括急性心肌梗塞、主動脈剝離、腦血管破裂、腦血管阻塞等，天氣寒冷時如必須外出時，一定要注意保暖，避免室內室外溫差落差太大導致血壓飆高。

他表示，一般認為脖子、耳朵如果維持保暖，溫差落差不要太大，心臟血管系統血壓變化不太劇烈的話，都可以避免併發症的發生。

他說，在台灣不太可能失溫致死，不可能待在寒冷的環境久到足以失溫，保暖是為了避免血管疾病的併發症，寒流最大風險還是來自於血管收縮，血壓急劇上升。

這一波天冷猝死案有老年人也有中壯年人，黃瑞仁表示，有一些人可能原本就有高血壓、高血脂、高血糖疾病，但自己不知道，以為猝死是突如其來的，其實很多本身就有三高疾病，他們原本就是心血管疾病的高風險群，當溫度急遽變化的時候，血管突然收縮、血壓上升就會造成很多不預期的併發症。