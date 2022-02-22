新北市三重區17歲少女小花（化名）2019年8月間與曾姓學長、曾姓友人等4人騎車夜遊，玩樂後到友人家中休息，未料曾姓學長卻趁機將她拖進房內，不顧小花抵抗性侵得逞，雖然房內不斷傳出小花掙扎聲音，但未有人制止，曾姓學長去年遭新北地檢署依強制性交罪起訴，而檢方持續追查，發現另名在房外的曾男也曾參與性侵，在曾姓學長性侵完畢後，進入房內對小花二度性侵，因此近期也依強制性交罪起訴曾男。

起訴書指，小花被曾姓學長拖進房內時，曾數度拒絕，並用雙手阻擋，但仍被曾男用身體壓制，性侵得逞，其他友人雖有看見小花被拖進房內，也在門外聽到她大喊不要的聲音，但僅有敲門反應，而曾男也只對友人稱「她很難脫」、「再10分鐘」等語，接著持續性侵小花。

小花升上高中後向輔導老師透露曾被曾男性侵，全案才被揭發。不過，曾男偵訊期間，全盤否認，還試圖要求友人不要講實情，要對方謊稱沒有去友人住處過夜；檢方認為，曾男犯後未反省，還積極串證，甚至對小花提出誣告，嚴重影響她身心狀況，因此依強制性交罪起訴，並建請法官審酌取消少年減刑優待。

檢方事後持續追查發現，另名在場的曾姓友人也曾參與性侵，在曾姓學長性侵後，進入小花房內逞慾，強脫其外褲、內褲性侵得逞，而小花也透露，她被學長性侵後，全身無力，因此沒有強力掙扎，而曾男事後雖同意測謊，但事後卻以胸悶、腹部不適等理由未實施，檢方後續則依相關證人證詞，依強制性交罪起訴曾男。

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