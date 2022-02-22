今年高接梨因天氣忽冷忽熱，開花期又頻頻下雨和遇寒，以致開花率僅有一成，是20幾年最慘。（張峻服務處提供／王志偉花蓮傳真）

高接梨果樹需嫁接上百株枝條，因今年天氣變化劇烈，花苞開花僅一成。（張峻服務處提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮壽豐鄉高接梨產銷班農民向議長張峻陳情，今年高接梨因天氣忽冷忽熱，開花期又頻頻下雨和遇寒，以致開花率僅有一成，是20幾年最慘。張峻今天邀縣府農業處、農糧署北區分署、花蓮區改良場、壽豐鄉公所及高接梨栽種果農一起前往溪口、樹湖等4處果園進行會勘，希望政府啟動天然災害救助，幫助果農度過難關。

張峻表示，高接梨的果農相當辛苦，每一棵果樹都需嫁接上百株枝條，進入果園還必須彎腰工作，還必須以人工授粉，今年天氣變化劇烈，花苞開花僅一成，也就是結果率僅有一成，農民叫苦連天。

今天參與會勘有縣府農業處長陳淑雯、農糧署東區分署作業生產課許爾文、農委會花蓮農改場助理研究員劉啟祥助、壽豐鄉公所農業課長簡進美、壽豐鄉農會秘書馬玉成及壽豐鄉高接梨產銷第二班成員。

果農張美珠表示，栽種高接梨20年來，從沒有遇過像今年這樣的慘況，果園裡只要是尖尖的花苞就表示不會開花，也就是今年不會結果了，看到滿園稀疏的開花率，內心有說不出的苦楚與無奈，如能得到政府的農業天然災害救助，也算是不無小補。

陳淑雯表示，農民的作物在發生寒害時，請及時拍照存證並向在地公所提報，以利農業處彙整作業，也請議員們呼籲農民，一旦農作物因天然災害損失，請逕向公所通報。

農糧署東區分署表示，依據天然災害救助辦法是由縣府啟動，之後辦理聯合會勘，經認定為天然災害後，農委會將公告可補助，農民即可在10天內向鄉公所申請，公所需要30天內完成勘查和抽查後報農糧署，即可撥款補助，目前高接梨每一公頃可補助6萬元。

壽豐鄉農會秘書馬玉成表示，壽豐鄉高接梨全盛時期種植總面積達9公頃多，現在的種植面積已滑落到3公頃左右。產銷班員則表示，因為老農都已做不動了，年輕人如果沒有接手，就只好放棄。