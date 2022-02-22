台灣指數公司22日公布「台灣指數公司台灣上市上櫃生技醫療股價指數」2022年第1次成分股定期審核結果。成分股納入寶島科（5312）、ABC-KY（6598）、生展（8279）、盛弘（8403）等4檔，成分股刪除祺驊（1593）、杏昌（1788）、佳醫（4104）、鐿鈦（4163）等4檔。成分股納入和刪除之變動自22日盤後生效。