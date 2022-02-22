上市櫃生技醫療股價指數 汰換4檔 17:572022/02/22 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣指數公司22日公布「台灣指數公司台灣上市上櫃生技醫療股價指數」2022年第1次成分股定期審核結果。成分股納入寶島科（5312）、ABC-KY（6598）、生展（8279）、盛弘（8403）等4檔，成分股刪除祺驊（1593）、杏昌（1788）、佳醫（4104）、鐿鈦（4163）等4檔。成分股納入和刪除之變動自22日盤後生效。 南科4生技業者 獲國家新創獎 研發能量報捷！生展受頒國家新創獎 #盛弘 #鐿鈦 #生展 #寶島科 #杏昌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《櫃買市場》上櫃Q1權證標的 219檔入列 08:352022/01/04 財經 高林實三動能全開 1月合併營收增逾35％創單月新高 17:332022/02/14 財經 櫃買二大指數 成分股調整 04:102022/01/24 證券．權證 櫃買兩指數成分股調整 1／24生效 04:102022/01/14 證券．權證 寶島科 目標2022再展10店 04:102021/12/29 產業特刊 《生醫股》金可-KY私有化衝漲停 寶島科也亮燈候位 09:432021/11/29 財經 《未上市個股》精準健康完成2億元現增 股東涵蓋三大金控 14:322021/12/22 財經 《生醫股》拚垂直整合 精準健康投資康健基因、睿傳數據 09:262022/01/19 財經 陳阿南8日接下亞太經營家協會理事長 22:102021/12/08 財經 《生醫股》醫療展 盛弘率六大子公司布局大健康生態系 12:502021/12/02 財經 愛馬仕姐妹品牌「ShangXia上下」來台首號店 明年Q1落腳BELLAVITA 18:312021/12/23 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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