俄羅斯與烏克蘭邊境局勢緊張，引起國際的關注，不過最近有一項宇宙新發現也值得注意，台北市立天文科學教育館指出，荷蘭萊頓天文台（Leiden Observatory）的研究團隊，在距離地球約30億光年處發現一個巨大星系，其範圍廣達1630萬光年，是目前已知宇宙中最龐大的星系，相較之下，銀河系直徑僅10餘萬光年，足足比它小了150倍。

天文館也指出，該巨大星系屬於電波星系，天文學家目前對這類星系尚不完全瞭解，推測在其中心有一個超巨質量黑洞，當它吸積周圍物質時，部分物質匯集到黑洞兩極，並以接近光速的速度朝兩極方向噴發電漿噴流，形成巨大的電波瓣。

這個巨大星系，天文學家以希臘神話中的巨人「阿爾庫俄紐斯」（Alcyoneus）來稱呼。天文館表示，一般星系的電波瓣僅約百萬光年，Alcyoneus的電波瓣卻廣達1630萬光年，因而造就出這個龐大的星系。

天文館表示，宇宙中無奇不有，天文學家發現一顆直徑不到300公里的小行星，竟擁有3個月亮，還有罕見的超新星爆炸事件，銀河系在近千年內只出現過3次，但2億光年外的某個星系居然半個月內出現3顆超新星。天文館於2月26日舉辦「宇宙紀事」講座，將詳細介紹這些宇宙新發現。