通膨加劇，原物料瘋漲，台中各重劃區房市行情屢創新高價，14期、水湳甫登場房價就來到5、60萬元，為已發展完熟的西屯區、南屯區房市，挹注強勁撐盤動能！尤其是七期南側、12期、中科特區三大熱區，預售案每坪均價從5字頭起跳，具品牌力加持的個案更將挑戰6字頭新高，備受市場關注。

其中，12期擁有逢甲、新光雙商圈，地理環境上鄰近中科及水湳，近年買氣熱絡，如純3房住宅案「仁山潮尚居」，推出後即迅速完售；較小坪數的「達麗J12」每坪開價48-52萬元，全案已近完銷，最新預售實登2樓總面積35.19坪，以總價1539萬元成交，扣除車位後每坪單價55.4萬元，創區域新高。

12期預售新案麗晨建設「福德段新案」，基地近千坪，位在青海路、福科二路口，緊鄰西大墩公園、文修公園逾1.5萬坪綠海串聯，設計上將延續品牌「風、光、水、綠」的建築元素，以各種細節堆砌出令人驚豔的生活空間，總銷約30億元，規劃3-4房產品，最快第一季進場，尚未公開已有麗晨粉絲爭相詢問。

透天別墅近期即將落成的久樘「柏登莊園Blossom Villa」，規劃獨棟、雙拼電梯別墅，每戶地坪約35~54坪、建坪近百坪，總價6000萬元起。

中科特區近期則由「寶輝VILLAGE」系列一支獨秀，該案找來美日團隊攜手規劃，二期「世紀莊園」目前共有25筆預售實價揭露，均價約59萬，最高單價及總價為19樓總面積95.35坪，以總價5217萬元成交，扣除車位每坪單價62.8萬元；三期寶輝VILLAGE「THE PLAZA」預約熱烈，均價將挑戰6字頭。

至於七期南側，「惠宇大其心」近期揭露10筆交易，均價達64.4萬元，其中24樓以總價6401萬元成交，每坪單價達67.9萬元，刷新區域單價紀錄；而觀察區域近期推案狀況，「國泰The Park」僅餘1戶115坪樓中樓戶及1戶店面產品。

麗晨「語山簷」繼「山溜滴」完銷後，與元根建築工房建築師吳武易再度攜手合作，於七期南側的河南路、大業路口打造新宜居建築「語山簷」，基地擁有三面採光優勢且戶戶皆設有生活陽台，全案規劃55-70坪3-4房，總戶數39戶的住家產品。

「語山簷」跳脫過往常見的錯層陽台及植生牆設計，選用2.0Double Skin複層植生牆體，開創前所未見的「空中三合院」，高低錯落的植栽槽延伸出綠意綿延的簷廊，讓室內保有充足採光及通風對流，為業界極罕見的規劃，該案甫推出即受市場熱烈好評。

「語山簷」近期有約20筆預售實登陸續揭露，均價達51.7萬元，最高價落在15樓以總面積102.64坪、總價4880萬元成交，扣除車位後每坪單價59.3萬元。

另外，「泰御天鑄」、「時代州廳」兩案開價都在50萬元起，皆已近完銷；而國泰建設去年購入的大墩七街、大觀路口土地，距離「國泰The park」基地僅一街之隔，最快今年第三季進場，市場推估，每坪單價恐將突破65萬元大關，備受市場矚目。