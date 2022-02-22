俄烏危機升高，台股22日嚇傻，盤中重挫381點，終場收在17969.29點，下跌252.2點，失守17983點季線關卡。金管會證期局副局長郭佳君22日晚間指出，俄烏情勢各國都有受影響，台股相對其他亞股抗跌，目前台股基本面好，投資人宜「審慎評估、冷靜觀察」。金管會近期將密切關注近期影響市場的四大關鍵：俄烏對台股影響、國際相關股市變動、美國升息進度、外資進駐我國股市情形。

郭佳君指出，俄烏形勢變化讓各國股市都受影響，截至22日下午一點半止，台股大盤指數下跌1.38％，相較亞洲其他股市如：日本股市下跌1.67％、韓國下跌1.40％、香港跌3.07％的跌幅來看，台股跌幅較小。

不過，郭佳君認為，俄烏地緣政治因素只是一時的，整體投資還是要看長期基本面，以國內狀況來看，主計總處預測2022年台灣經濟成長率達4.15％，上市櫃公司延續去年產業營運績效表現不錯，2022年一月營收3.49兆元，去年同期成長9.56％。基本面不錯下，投資人面對不確定性宜「審慎評估、冷靜觀察」。

郭佳君表示，金管會、證交所、櫃買中心、期交所等都對國際狀況有通盤討論，上周已開過股期市會議，金管會將密切關注「俄烏對台股影響、國際相關股市變動、美國升息進度、外資進駐我國股市情形況」。