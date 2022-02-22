基隆捷運定案，為汐止、基隆房市帶來新題材，未來可望改變大台北東側房價結構。房地產業者指出，台北市內湖與南港房價高，「湖港汐」替代效應下，基隆捷運將對於鄰近的樟樹灣、汐科站，沿伸到基隆沿線平價站點產生比價效應，吸引內科上班族至汐止購屋。

據信義房屋調查，南港房價已從2019年時的每坪59萬元，上漲至每坪近68萬元，汐止房價則由每坪32萬元，上漲至每坪34萬元，汐止房價約為南港的一半，而愈往基隆房價愈低，暖暖、中山、安樂等區目前房價都還在1字頭，僅有鄰近新北的七堵區房價2字頭、精華商圈的仁愛區房價則逼近3字頭。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，相較於大台北西側綿密的捷運路網題材，近年來帶動台北市、新北第一環、第二環的房價落差縮小，而汐止是台北市外圍第一圈還沒有捷運經過的行政區，大台北東側房價落差極大，基隆部分地區房價還在1字頭，基隆捷運線通過後，將對站點周邊帶來新的話題，對於房市也有帶動效果。

曾敬德表示，大台北地區通勤族習慣浴著捷運線向外購屋，基隆捷運未來通車後，比價效應發酵下，過去僅依賴台鐵運輸的通勤族增加更快速便利的捷運選項，讓往來南軟、內湖的通勤族更為便利，相對也可吸引一些內科上班的民眾到汐止購屋。