攸關國人安全和健康的《菸害防制法》修正草案在今年1月13日於行政院院會中通過，目前正等草案送進立法院審議。根據最新民調顯示，近9成受訪者支持「台灣政府用法規鼓勵各產業研發能減少汙染與危害的產品」;超過7成受訪者認為「吸菸者應該有選擇能減少二手煙害的菸品」，特別是以20-39歲居多。

上述民意調查是由趨勢民意調查公司負責電話訪談與統計分析，於2022年1月10日至1月12日，針對居住在台灣20個縣市且年滿20歲的民眾以電話訪問進行「菸品議題」相關的抽樣調查。

民調結果顯示，有89.7%民眾支持台灣政府用法規鼓勵各產業研發能減少汙染與危害的產品；也有高達73.9%民眾關心二手煙害問題，無論是吸菸者或非吸菸者都認為應該要有選擇能減少二手煙害的菸品的機會，顯見大部分的民眾相當重視菸品中的物質成分是否會對其環境造成有害影響。

對於這份民調結果，立委呂玉玲表示，近年來台灣民眾關心各項環境議題，尤其是空汙，加上肺癌一直是國人十大死因之一，從這份民調可以看出民眾普遍希望政府可以拿出實際作為，降低二手煙害。

呂玉玲說，《菸害防制法》修正草案即將進入立法院審查，除了希望能早日通過，主管機關的衛福部也應該盡速針對修法，在法規執行面上，研擬相關的管制政策，讓法上路的同時，執行配套也能即時到位。

這次民調的抽樣方式以住宅電話為母體清冊，以分層比例加尾數兩位數隨機抽樣進行調查，有效樣本1087人，在95%的信心水準下，抽樣誤差約正負。

延伸閱讀: