非洲鼓老師詹慧玲去年在桃園市中壢區遭警方盤查時，詹拒絕臨檢並說「你真的很蠢」，遭員警「大外割」，檢方偵結雙方不起訴。詹聲請再議，22日詹出席偵查庭表示，希望以緩起訴，讓警界有所警惕，不要讓違法盤查的事情一再發生。

詹慧玲去年4月22日在中壢火車站後站，要往排練室上課途中。葉姓員警認為詹神色緊張要求盤查，詹拒絕並與員警爭論，脫口而出「你真的很蠢」，員警因此對其使用柔道技法「大外割」，引起社會熱議。詹遭控侮辱公務員罪嫌移送，詹也對員警提告妨害自由等罪，但檢方偵結不起訴，詹女聲請再議，22日開偵查庭。

詹委任律師陳孟秀說，檢方不只決定起訴與不起訴，畢竟員警是公務人員，若起訴他是很嚴重的事情。因此也向檢方提出意見，在意的是員警的行為有沒有在法律上被解釋違法，即便檢方採取緩起訴，也可以接受。

「希望警界得到警惕。」詹女說，自己思考過，是希望員警個人受到懲罰，還是警界可以進步？她表示，希望法界可以認定這樣的行為是錯誤的，讓警界產生警惕，不要讓這樣的風氣、習慣一直發生。詹又表示，有些警察把人民當敵人，或者玩弄老百姓，自己在偵辦過程中，就覺得有被耍的感覺。但也不希望葉姓員警被一時疏忽、認知錯誤影響一輩子，因此也希望緩起訴處理。