初春冷氣團連灌，亦帶動寶雅（5904）、東森（2614）轉投資東森購物等保暖商品業績3成至倍數成長；其中寶雅POYA禦寒商品包括刷毛保暖衣、暖暖保、保暖家電購買率大增，像是刷毛保暖衣即翻倍成長，東森購物網則發現近日保暖商品業績增長5倍。

寒流一波波來襲，全台寶雅門市、POYA Buy線上亦齊推保暖商品促銷，且登入APP並完成註冊，享100折價金、首購單筆滿500再享500大禮包，也帶動刷毛保暖衣、暖暖保、保暖家電購買率大增，像是刷毛保暖衣銷售翻倍增，隨手暖暖包更是帶動銷售量成長約3成。

寶雅去年獲利雖罕見衰退，但1月營收已趨持平，單月營收達17.1億元為歷年次高。

東森購物網則觀察到，這波寒流帶動保暖家電需求激增，銷售大幅成長5倍，同時帶動整體業績成長3倍，除了抗寒家電，保暖被類、暖暖包買氣也都較平日成長約3-4倍，如發熱被類、保暖拖鞋、地毯等銷量皆明顯提升，其中以「小白兔暖暖包」、「遠紅外線被毯」銷量最高，而流行外套與發熱衣近一週的買氣業績也較平日多2倍，火鍋湯底、沖泡飲品等暖胃食品買氣均較上周成長2倍。

為迎來228連假與寒流再襲，東森購物網精選電暖器、電暖爐、電熱毛毯等多款品牌抗寒家電，即日起到2月底止破盤下殺79折起，保暖專區滿額可獲得500禮物卡，指定商品最高送1000東森幣，期帶動抗寒最後買氣。