近期熱播台劇《華燈初上》第三季將於3月18日上線，等待劇集上限的粉絲們，不防先預先準備追劇美食，與劇中飾演警官成哥的楊祐寧一同查案！楊祐寧與家人共同經營的台北信義區火鍋店「元鍋」，最新推出4款JOHN’s即食麵料理與家傳秘密醬料「美麗醬」，讓你追劇不無聊。

元鍋全新食品計劃- JOHN’s 秘密牛肋麵。（元鍋提供）

元鍋全新食品計劃- JOHN’s 蔥油香拌麵。（元鍋提供）

台北信義區火鍋店「元鍋」自1996年成立，由楊祐寧與家人共同經營，在他爆紅前甚至曾親自穿著溜冰鞋宣傳自己的火鍋店，此次他們將店內熱賣的美麗酸辣麵、老饕必點的經典蔥油香拌麵，以及從未正式亮相的私房台式炸醬麵和秘密牛肋麵，推出即時乾拌麵的新吃法。

元鍋全新食品計劃- JOHN’s 私房旅行組禮盒。（元鍋提供）

此次元鍋的全新食品企劃JOHN’s，首波以「醬帶你回家」為主題，取品牌靈魂 JOHN 的諧音帶出元鍋貼心打包首波全系列商品，推出「元鍋 JOHN’s 私房旅行組」禮盒組，一鍵收入經典老台北私房味呼應楊媽媽無私的愛將家的味道分享給更多人。