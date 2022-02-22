台東縣政府2年前與兩家保險公司合作開辦微型保險，但仍有不少弱勢民眾不清楚這張保單的用意，社會處22日辦理「致縣民1封信」寄送作業，通知今年度已納入投保的中低收入戶，縣長饒慶鈴表示，截至去年已理賠7案 ，理賠金額最高30萬元，對遭受意外的弱勢鄉親不無小補。

去年228連假期間，17歲李姓學生溺水身亡，因為是台東首批微型團體傷害保險對象，縣府立即啟動急難救助關懷機制，將理賠保險金30萬元送交家屬，家屬辦完喪事後，以李生名義捐出10萬元回饋社會，讓愛傳承。

台東縣政府2020年起與中國人壽、南山人壽合作開辦微型團體傷害保險，讓中低收入戶及中度以下身心障礙者的生命有基礎保障，截至去年底止，因意外致理賠共7案，最高理賠金額30萬元。

台東縣政府社會處22日辦理「微加保障守護幸福」致縣民1封信的寄送作業，通知今年度縣府已主動納入投保的縣民，讓經濟弱勢者無須擔憂繳納保費，也能擁有基本保障，縣長饒慶鈴說，日前走訪部落時，發現還有鄉親可能忙於工作或生活，而忽略了這張保單，因此有需要再做溝通，讓他們瞭解保了這張保險單的目的及用途。

饒慶鈴表示，台東縣中低收入人口約占全縣5％，縣府今年度繼續與兩家保險公司合作辦理續保，總計為11801人加保，其中新保戶約1750人，縣府會持續努力希望降低中收入戶的人口，也歡迎有更多企業投入，善盡社會責任，幫助弱勢家庭。