立法院副院長蔡其昌説，移工不足無法生產面臨的困境急需解決，他將與政府相關部門研議解決方案。 （陳世宗攝）

台灣產業大缺工 手工具等11公協會陳情 勞動部：全力協助

台灣因高齡化和少子化，特別是製造業面臨嚴重缺工問題，包括台灣手工具工業同業公會聯合相關產業等11公會，向立委張廖萬堅陳情「製造業缺工、放寬外籍移工配額」問題，22日邀集勞動部、經濟部等相關部會舉行座談會；會中各單位承諾將採滾動式檢討相關政策，達到保護勞工同時也讓業者能穩定發展，達到雙贏並建設台灣。

立法院副院長蔡其昌説，疫情在全世界漫延全球經貿呈現停滯狀態，台灣深厚金屬產業實力卻因此受惠，國外訂單湧入迎來訂單潮與轉單效應，廠商在手訂單平均累積6到8個月以上，部分廠商因缺人訂單甚至達15到17個月；金屬產業有一半廠商累積超過2000億無法如期完成交貨，皆因移工不足無法生產，面臨的困境急需解決，他將與政府相關部門研議解決方案。

張廖萬堅指出，2／17日行政院拍板通過「移工留才久用方案」今年四月上路，以缺工產業為優先，讓具備技術能力外國中階人才留下，降低斷層危機，避免讓台灣廠商變成訓練所，過去受限於法令，移工達到一定年限就必須離開台灣，等於將訓練出來技術已經純熟移工送給其他國家。

台灣手工具工業同業公會理事長黃信德表示，近年政府在移工勞動力諸多放寬與限制，包括限制移工入境與比例、放寬移工可轉移或期滿可移轉等政策，讓原本已缺工金屬製品產業更是雪上加霜；手工具、鍛造、螺絲、模具及鑄造等5大公會去年年產值約新台幣6000億元，移工是產業發展基礎，政府應要了解廠商經營困境。

勞動部勞動力發展署長蔡孟良說，針對3K產業缺工議題，自今年2月15日啟動第二階段移工引進，除印尼外，越南、泰國及菲律賓移工均可引進並開放安排入住防疫旅館；另3K產業（辛苦、危險、骯髒）放寬移工比率部分，中階技術以3K比率的25％核計，外國人總比率上限50％，移工移轉雇主採「原則禁止，例外同意」，全力協助讓產業順利發展。

經濟部工業局副局長陳佩利表示，疫情期間，配合移工邊境管制，移工人力補充較不易，隨著各國經濟活動復甦、經濟穩健增長，國內製造業人力需求逐增，盼藉由座談會共同商討業界需求，協助產業擴大勞動力供給，也希望產業界在業績長紅的同時，幫辛苦工作的員工們加薪，激勵士氣再創佳績。