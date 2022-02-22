台灣接軌國際趨勢，公司治理已成為企業主最重視的議題，台新銀行與台新證券協助企業主落實經營者責任，並保障利害關係人權益，每年定期舉辦相關專題講座，2月舉辦的線上講座，特別邀請萬國法律事務所資深律師黃正欣解析董事會、股東會運作實務，讓企業洞悉重訊公告規範及公司治理3.0，同時協助企業了解信託2.0專業知識，打造勞資雙贏新局。

台新銀行信託事業處資深協理陳欣珮表示，近年來企業面臨明星員工跳糟、同業挖角常態，造成人才荒情況日漸嚴重。企業除給予員工滿意的固定薪酬、績效獎金外，員工提撥額外退休福利，善用員工福利信託，作為留才、攬才的最佳方案。常見的員工福利信託規劃，除員工每月自願提撥固定金額，公司也相對提撥獎勵金購買自家公司股票，協助員工長期儲蓄，累積退休金。

此外，公司也可搭配獎酬股票的發放，如限制員工權利新股、員工認股權憑證等，增加關鍵人才留任率並網羅優秀人才。

陳欣珮補充說，企業若有效運用員工福利信託，不僅能為員工打造幸福職場，輕鬆累積財富，也能為公司建立企業形象，招攬優秀人才，創造勞方、資方雙贏局面。台新持續關注高齡社會發展趨勢，積極響應金管會「信託2.0計畫」，推動員工福利信託，協助企業進一步了解及認同員工福利信託的重要性。

台新銀行強調，該行信託專家團隊豐富的規劃經驗，提供企業不同階段、狀況的量身規劃信託，協助企業留才、解決勞工退休金不足問題，並提供員工退撫權益保障。並以優秀的數位金融能力，除打造中英雙語語系「員工福利信託服務網」，也提供省時又便利的電子對帳單及系統通知信機制，讓企業與員工皆可即時查詢信託相關資訊，獲無語言國界障礙的系統支援服務，致力成為企業留才攬才的智慧好夥伴。