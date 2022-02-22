買房原本應該是一件開心的事，不過一名網友抱怨，花了600萬找室內設計公司裝潢，沒想到該公司只是在網路上用華麗的行銷包裝，結果前面騙工期、後面擺爛，成品慘不忍睹，不僅大門無法全開、地板被撞破，還整排插座沒電，讓他傻眼崩潰，還有其他苦主也跳出來說，他的遭遇更慘。

一名網友在《爆料公社》表示，在網路上找了一家自稱專做豪宅設計的室內設計公司，由於該公司PO出得了許多國外的設計大獎，且廣告也很吸引人，不料室內坪數60坪的房子，花了他快600萬、耗時一年，結果到現在很多地方都還沒有完工。

屋主PO照表示，大門被櫃子擋住，因此無法全開。(圖/截自爆料公社)

原PO指出，原本以為一分錢一分貨，花比較多錢應該品質會比較好，殊不知卻是惡夢的開始，不僅工期一再延遲，過程也不斷出包，由於他堅持裝潢要在1月24日之前全部完工，並在1月25日進駐家電，沒想到對方竟說「傢俱進場視同入住驗收完成」，讓他傻眼直呼「設計公司是在設計人？」。

網友抱怨該室內設計公司，施工不良又擺爛，到現在很多地方都還沒有完工。(圖/截自爆料公社)

從原PO公佈的照片中可見，成品慘不忍睹，包括油漆不均、地板被撞破、中島高度有問題、排水孔低於系統櫃…等等，最誇張的是，木工說設計圖跟現場對不起來，因此櫃子做起來後，大門竟然無法全開。

屋主抱怨插座設計不良。(圖/截自爆料公社)

屋主指出，後來發現整排插座都沒有電。(圖/截自爆料公社)

屋主指出，買了一台13萬的洗碗機，結果發現後面有瓦斯管推不到底，也難再改。(圖/截自爆料公社)

此外，朋友去他家時，手機明明插在充電的地方，實際上卻完全沒在充，後來才發現整排插座都沒有電，請水電來看才知道，裡面竟然沒有放線，種種瑕疵跟缺失多到族繁不及備載，讓屋主超級崩潰，甚至到現在還有多處沒有完工，但對方卻完全不願意回應。

屋主PO出地板施工時竟被撞破。(圖/截自爆料公社)

屋主PO出花了600萬的裝潢，結果充滿瑕疵。(圖/截自爆料公社)

貼文曝光後眾人看傻，還釣出其他苦主透露，他的遭遇更慘，因為工班都說沒有拿到錢，最好只好自己收拾，其他網友也紛紛回應「天啊！這真的會氣死，花那麼多錢得到這樣的品質…」、「會中風吧！」、「告到底啊，怕啥，不要收到存證信函就怕」、「這種承包蟑螂一定要讓牠們付出代價」。