隨著時代變遷，不少古早味零食已經越來越少見，一名女網友分享最近吃到一根「棕色棒狀物」，並表示自己從來沒有見過，也是第一次吃到這個食物，覺得非常新奇，照片曝光後立刻有老饕公布解答，「這是香蕉乾，小時候的回憶」。

一名女網友在臉書社團「爆廢公社二館」貼出一張照片，只見她手裡拿著一根棕色棒狀物，長度不到10公分，其外觀被烘烤成焦糖色，並用塑膠紙包裝起來。她表示，自己從沒見過，也是生平第一次吃到這個食物，好奇有沒有人知道這是什麼。

貼文曝光，不少網友表示，「沒看過、沒吃過，乍看之下以為是烤玉米筍」、「烤焦的秋葵」，也有人開玩笑稱，「這手指頭真可愛」、「唬爛虎姑婆的手指」、「生吞玉米筍的不明生物」、「蛞蝓嗎」。

隨後有老饕公布解答，「這是香蕉乾，小時候的回憶」、「香蕉乾好吃，懷念的滋味」、「香蕉乾真好吃，螞蟻人的最愛之一」、「小時候跟阿公的回憶，因為阿公愛吃，所以我也跟著愛吃」、「看過這個的都超過30歲了」、「過去台灣也有香蕉乾外銷輝煌時代，但因人工成本高漸漸沒落了」。