110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級6強複賽，已經確定晉級4強的台灣師大女籃，21日面對北市大學首節就祭出強勢防守，讓北市大前14次出手落空，單節19比5奠定雙位數領先優勢，並讓北市大連著三節單節得分都只有個位數，終場台師大74比34大勝，複賽階段4連勝不敗。

提到對北市大的防守，台師大總教練梁嘉音表示，針對北市大速度快、善於切傳及擋拆等進攻特色，維持前一場比賽對佛光大學的防守模式，就算防守錯位了也繼續強力守下，因此讓北市大進攻上遇到比較多困難。

而台師大板凳區氣氛超high，比賽中看到場上隊友得分後，動作一致地做出慶祝手勢，梁嘉音笑說，不會去管球員發揮創意，球員賽前也會跟她報備當日「新招」，畢竟大家彼此鼓舞是好的互動，她也不會阻止球員，甚至平常練球時球員也會透過互相挑戰來激勵彼此進步，對球隊都是好的幫助。

賽後台師大大二中鋒陳昱潔透露，主要發起人是她，會把在抖音看到的有趣慶祝影片傳到群組分享給隊友，每天「更新」不同的慶祝方式，22日的歡呼口號就是給隊友陳映慈的「限定版」，她補充：「這是為了讓球隊在比賽中氣氛不會掉下來，平常練球時我們反而部會這麼做，比賽時才會比較多加油手勢，而球隊本季場下氣氛跟上季比確實熱絡許多。」

陳昱潔之前因為肩傷休息了6周，第一階段預賽結束才歸隊，22日賽事貢獻10分的她評估目前狀態大約七成，在距離4強總決賽還有3周左右的時間，她期許可以調到巔峰，為球隊提供更多幫助，至於23日複賽最後一戰對上世新大學，也有想中斷對手連勝的目標。