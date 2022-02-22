內政部警政署航空警察局與關務署台北關22日召開記者會，宣布破獲2起航空進口貨中夾藏毒品案件，共查獲第二級毒品大麻花4.2公斤，並循線逮捕戴姓、張姓主嫌等9人，其中戴姓主嫌竟然還是在學學生。

航空警察局刑警大隊副大隊長陳沛樹表示，在2021年11、12月間，分別在從香港、美國以燕麥及電烤爐名義申報進口貨物中，查獲夾藏第二級毒品大麻花各2.1公斤，經報請臺灣桃園地方檢察署指揮偵辦，並展開溯源追查，陸續逮捕戴男和張男為首的2個運毒集團9位成員，2案均依毒品罪嫌移送法辦，共計起獲第二級毒品大麻花4.2公斤。

據了解，其中一案的戴姓主嫌目前仍為在學的學生，受不肖份子吸收後，以新台幣1至2萬元代價，委託友人領取毒品包裹。戴姓為逃避警方查緝，雖謊報收件地址，但仍遭航警專案小組緝獲，陸續帶回7名犯嫌。

另一案的張姓嫌犯因為還是水電工學徒，工作收入不穩定，因缺錢花用，所以挺而走險以十數萬元代價，代為領取毒包裹，同樣遭到警方逮捕。而這2批4.2公斤的大麻花，黑市價格約為新台幣840萬元，

陳沛樹指出，販毒集團透過掮客，找來缺錢花用的在學或輟學少年，來簽領毒品包裹，這2起案件查獲的9名嫌犯中，就有5名為在學或輟學少年。不法集團利用年輕人貪快錢、圖享樂的心理，誘惑少年協助運毒案件屢見不鮮，年輕人求職時，應先了解工作性質及細節，遇到疑問時，應向家人、老師或警方查詢及尋求協助。

航警也呼籲，製造、運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或十年以上有期徒刑，得併科新臺幣一千五百萬元以下罰金，民眾應避免誤墮求職圈套，被不法分子利用犯案。

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