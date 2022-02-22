列車在花壇車站月台等候，南北雙向均受延誤。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

台鐵彰化花壇路段，22日晚間傳出死傷事故，138次自強號列車行經花壇鄉明德街平交道附近時，有1名長髮女性乘客突然不明原因，意外落入軌道內，導致死傷事故。

台鐵局指出，自傍晚17時46分起，員林站至彰化站間南下、北上雙向列車均有延誤情形，預計晚間8時25分恢復通車；造成旅客不便，敬請見諒。