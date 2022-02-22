台鐵自強號女乘客落軌身亡 員林-彰化間列車延誤 18:412022/02/22 中時新聞網 吳長諭 、中時、 謝瓊雲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵發生死傷事故，一名長髮女意外從自強號列車上落軌，當場死亡。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 列車在花壇車站月台等候，南北雙向均受延誤。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真） 台鐵彰化花壇路段，22日晚間傳出死傷事故，138次自強號列車行經花壇鄉明德街平交道附近時，有1名長髮女性乘客突然不明原因，意外落入軌道內，導致死傷事故。 台鐵局指出，自傍晚17時46分起，員林站至彰化站間南下、北上雙向列車均有延誤情形，預計晚間8時25分恢復通車；造成旅客不便，敬請見諒。 催生加碼！彰化員林第二胎新生兒補助金 將提高至3萬6千元 鐵道旅遊再升級 5星料理搬上鳴日號 #死傷事故 #台鐵 #延誤 #員林 #列車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 K-Zombie超夯！韓國十大必看「殭屍宇宙」影視作品 09:482022/02/22 娛樂 台鐵回饋會員 點數抵網路商品價最高15％ 12:242022/02/21 生活 阿里山櫻花季開跑 雄獅「檜木賞櫻列車」好香香 09:382022/02/19 生活 輕軌人行道施工噪音 議員協調改白天 04:102022/02/18 地方新聞 雄獅聯手晶華 五星級飯店餐飲登上鳴日號 10:182022/02/22 財經 弘道員林好客廳手作烘焙課 長者用點心交朋友 14:142022/02/22 生活 王國材視察台鐵增設鳳鳴臨時站工程 17:322022/02/16 區域情報-新北 向國際觀光列車看齊 「鳴日廚房」攜手晶華推五星饗宴 12:402022/02/22 生活 台鐵公司化2大工會不認同 王國材：持續溝通 15:282022/02/16 生活 行人闖平交道遭自強號撞擊身亡 二結-宜蘭間列車延誤 21:012022/02/21 生活 雄獅推檜木賞櫻列車 團體行程千元有找 11:542022/02/17 旅遊 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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