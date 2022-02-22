心路基金會舉辦「好天天齊步走」健走活動10年，每年吸引近4000位民眾響應，陪伴障礙者家庭走出戶外，促進雙方互動與對話，去年在疫情挑戰下轉型開始為線上健走，反而讓友善腳步邁向新的里程碑，期間總共累積了6886公里。

心路青年小茹熱愛參加心路舉辦的社團活動，從歌唱班、園藝班、戲劇班都樂於嘗試，在中午時，還會協助大家訂餐，從叫餐、算錢、找錢都難不倒他。而個性活潑外向的他，其實過去曾經有被霸凌的負面經驗，不過他仍然願意在戲劇班裡面擔任飾演被霸凌的角色，小茹說「希望透過演出自己的故事，來避免同樣的事情，發生在別人身上。」這樣的正向精神也體現出小茹的心理狀態已經更加成熟了，儼然從受助者轉為助人者的角色。

除了專業團隊的陪伴支持，心路也相當鼓勵同儕間的橫向支持，像是小茹十年前，在性別課程裡面認識了小美，兩人一拍即合，一冷一熱相當互補。在疫情前，假日常約彼此的家人出遊，累積許多美好經驗，疫情後，也會私下打電話關心彼此近況；兩人的交情好到小茹私下都稱小美是「乾妹妹」，小美甚至在生日時偷偷準備耳環送給小茹，讓小茹感到被他人重視的幸福感。除了願意主動為朋友付出，性格體貼沈穩的小美，在工作上也獲得許多肯定，像是在心路清潔工作隊工作時，除了掃地、拖地、打蠟以外，最重要的就是進行消毒的動作，從門把、開關都不放過，成為疫情下默默回饋社會的一份子。

心路基金會邀請大眾用微笑體諒自己、善待別人，一起用來場「微笑接力線上齊步走」吧；捐款可洽心路基金會官網。

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