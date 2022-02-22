證交所表示，3月將有5家上市公司借證交所場地自行舉辦法人說明會，這5家公司包括：茂矽（2342）於3月16日舉行，接下來神隆（1789）3月17日、華夏（1305）3月22日、台聚（1304）3月23日、華票（2820）3月23日。

證交所表示，為提升上市公司財務、業務資訊透明度，並增加投資人獲取企業訊息管道，已規範本國上市公司每年應至少在中華民國境內自辦或受邀參加一次法說會。

法說會是上市公司對外溝通管道之一，除適時向投資大眾說明營運績效及對產業前景看法、傳達經營理念與企業價值，使股東或潛在投資人進一步瞭解企業營運發展或挑戰外，並提供投資人表達意見或與公司雙向交流的機會，進而提升公司治理品質。

證交所表示，經統計，今（111）年迄目前為止，國內上市公司總計已辦理158場法人說明會。

證交所為持續鼓勵上市公司自行辦理或受邀參加實體或線上法說會，另亦鼓勵受邀參加法說會之公司自願申報會議影音資訊，且於申報上傳之中英文簡報檔中詳實說明會議簡報之相關財務業務資訊，以提升資訊對稱性及強化資訊揭露品質。