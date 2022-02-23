許多人覺得改善風水總需要花大錢裝潢，其實只要方法對了，一杯水也能給家裡帶來財氣。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，布置催財風水時，常會運用水來增旺財運，因為在風水中，水代表著財，所以只要將水的位置放對，就能給家裡帶來財運，建議可以在大門旁、床頭旁、電腦前放一杯水，不但能催財，還能提升事業運。

▍1.大門旁

大門是家裡的納氣口，吉氣和財氣都是從這裡進入家中的，所以可以在大門附近擺一杯水，象徵著財源匯聚於前，這杯水會源源不斷將屋外的財氣引入家門，讓家中充滿財氣，起到良好的催財作用。

▍2.床頭旁

睡床是我們睡覺休息的地方，在床頭櫃上放上一杯清水，不僅方便人飲用，還能改善睡床附近的磁場，改善睡眠品質。因為杯子裡的水是柔和安寧的，帶來了柔和的氣場，和臥房安靜祥和的氛圍很搭，有助於人思緒平穩，安然入睡，如果長期失眠多夢，休息不安穩，就可以在床頭放杯水，有助於改善睡眠，同時降低過於旺盛的火氣。

▍3.電腦前

電腦屬於電器，它的五行主要屬火，現在的人都長時間在電腦前工作，很容易火氣過旺，健康受損。如果在辦公桌、書桌的青龍位，也就是你的左手邊，擺上一杯清水，既能減弱火氣對人體的影響，也可以讓你隨時補充水分，更重要的是它還能提升你的事業運，從而帶動財運發展。

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