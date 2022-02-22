對於俄烏戰爭可能影響半導體製程中使用的原料氣體氖氣斷供，聯電發言人劉啟東表示，聯電雖然有使用來自烏克蘭方面的氖氣，但是聯電始終保持多重來源的供應商，不是只有單一貨源，就算烏克蘭發生斷貨情形，聯電也能在台灣找到替代貨源。

根據研究單位TrendForce報告，惰性氣體主要應用於半導體微影製程，該製程線寬需進一步微縮至220奈米以下時，即開始進入DUV（深紫外光）光源準分子雷射世代，以惰性混合氣體與鹵素分子混合，藉由電子束能量激發產生深紫外光的波長。DUV準分子雷射當中所需要的惰性混合氣體就包含氖氣，且氖氣為混合氣體當中的必要氣體，難以取代。

烏克蘭為半導體原料氣體供應大國，包含氖、氬、氪、氙等，其中氖氣由烏克蘭供應全球近七成產量，TrendForce認為，烏俄衝突雖可能衝擊該地區惰性氣體供應，但在半導體廠、氣體供應廠皆備有庫存，且仍有其它地區供應的情況下，短期內不至於造成產線中斷影響產出，不過氣體供應量減少仍將可能造成價格上漲。