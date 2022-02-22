是德科技（Keysight Technologies Inc.）宣布維沃（vivo）擴大採用是德科技5G裝置測試解決方案，以加速驗證支援5G NR 3GPP第16版（Rel-16）標準的設計。

是德科技與多家頂尖晶片製造商密切合作，使其5G網路模擬解決方案能夠提供早期3GPP Rel-16設計、測試和符合性驗證功能。Vivo是全球前五大智慧型手機廠商，該公司倚賴這些功能來驗證新的5G設計是否符合全球標準組織3GPP制定的最新規格。為了提升運輸、物流和製造效率，3GPP於2021年7月制定了5G NR Rel-16標準，為消費者提供更完整的基地台覆蓋範圍和更高的連接速度。

是德科技無線測試事業群副總裁暨總經理曹鵬表示：「是德科技很高興以我們旗下通用的硬體、軟體平台及5G裝置測試功能，協助Vivo靈活地驗證其多樣產品陣容的功能和效能。藉由與產業密切合作，是德科技可獲得重要的洞察力，並為5G NR 3GPP標準做出貢獻。協助我們得以針對先進的Rel-16功能提供早期支援，進而加速推出工業物聯網（IIoT）應用、企業和汽車使用案例。」

是德科技協定研發工具套件奠基於Keysight UXM 5G無線測試平台，為Vivo提供一個易於使用的環境，以便開發並執行驗證5G NR和長期演進（LTE）信號協定所需的測試。是德科技持續與頂尖5G數據機製造商合作，並為3GPP標準演進做出重大貢獻。如此一來，是德科技得以使用業界最成熟的5G NR協定堆疊（Release 15至Release 16），提供早期原型設計所需的關鍵功能。

Vivo硬體與效能測試事業群總經理徐明亮表示：「Vivo自2018年起與是德科技展開合作，現在我們進一步擴大了合作範圍，以達成我們遠大的5G市場目標。是德科技5G平台提供早期5G Rel-16測試功能，協助我們快速開發具最佳功耗、更高資料傳輸速率，以及更流暢行動性和更出色連接可靠性的設計。」

是德科技5G平台可在實驗室環境中，為使用者提供可重複的端對端效能測試功能。Vivo於2021年選用是德科技PROPSIM通道模擬解決方案，可在鄉村、城市和室內等各種不同的真實行動情境下，執行多輸入多輸出（MIMO）空中傳輸（OTA）測試。