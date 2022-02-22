面對分散式異質運算系統的高速、低延遲連接解決方案是實現下一代自動駕駛應用的基本要素。Microchip Technology Inc.宣布推出市場上首款通過汽車級認證的第四代PCIe交換器。新發佈的Switchtec PFX、PSX和PAX交換器解決方案為先進駕駛輔助系統（ADAS）提供了尖端的計算互連能力。

Microchip資料中心解決方案事業部行銷及應用副總監Krishna Mallampati表示：「MicrochipSwitchtec第4代交換器的車用系列產品提供了用於連接ADAS內CPU和加速器所需的最低延遲和高頻寬效能。我們很高興看到幾年來與主要技術合作夥伴和客戶的合作日益成熟，並將這些解決方案推向了市場。」

Switchtec第4代PCIe交換器提供高速互連，支援ADAS架構中的分散式即時安全關鍵資料處理。PCIe正在成為汽車行業首選的計算互連解決方案，其原因與它在資料中心市場得到廣泛應用相同，它為CPU和專用加速器設備提供了超低延遲和低功耗頻寬的可擴展性。

NVIDIA汽車平臺架構資深總監Michael Truog表示：「Microchip的解決方案能夠滿足汽車市場的嚴格要求，這是一個重要的里程碑，也是與NVIDIA密切合作的成果之一。Microchip的汽車PCIe交換器具有靈活性和高可程式性，能在NVIDIA DRIVE平臺實現高速SoC和GPU連接。」