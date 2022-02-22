全科科技（3209）22日發表加入Arm Flexible Access推廣夥伴，協同Arm一起在台灣市場推廣Arm Flexible Access計畫，利用全科科技在電子元件業界廣泛的觸角、以及對Arm架構處理器在眾多領域的豐富經驗，能協助更多有IC設計需求的公司以更簡易有效方式取用Arm領先全球的IP解決方案，提升系統單晶片設計效率與效益，以因應當今蓬勃發展且瞬息萬變的IC產業需求。

Arm Flexible Access旨在提供彈性靈活的矽智財授權模式，讓有IC設計需求的公司，能以免費或是低成本的年費方案，取得廣泛而多樣的IP、工具及訓練服務，並提供完整系列的參考套件方案進行實驗與設計，增加創新的自由度；授權費的部份，只需在後期製造時支付，並且於最終晶片設計中使用到的IP才需計費。

全科科技成立至今30年，長年深耕於網路及通訊領域，以其專業的銷售與技術團隊，在上游代理原廠及下游銷貨客戶間，提供具附加價值及高競爭力的電子元件與整合性服務方案。

近年來高速寬頻、網路串流媒體、雲端伺服器、智能物聯網、智慧終端等產業的迅速發展，全科科技得以在這些領域內銷售許多嵌入式Arm架構處理器為核心的相關晶片產品，從中累積豐富的Arm微處理器與微控制器軟硬體開發支援經驗，不只涵蓋各類Arm Cortex-A、R、M系列核心產品，另外也建立多樣的智能物聯網參考設計平台。