草屯鎮設置親子共融公園有譜了，縣長林明溱22日會勘位於鎮立游泳池後方的預定位址後表示，縣府將斥資6000萬元，打造符合親子需求的共融式遊戲場；而且在該基地興建國民運動中心，並籌措5億元經費，讓下屆縣長順利發包。

林明溱由立委許淑華、鎮長簡景賢、國民黨南投縣黨部主委林儒彬、縣議員唐曉棻、李洲忠都陪同，會勘草屯鎮親子遊樂園預定地、雙十吊橋夜景照明及國姓鄉野溪改善工程。

林明溱表示，名間親子生態園區是縣內第1座大型共融公園，去年底啟用至今，每逢假日就人潮洶湧，可見縣民對親子公園的殷切期盼與需求；草屯這塊預定地面積3.998公頃，現況是由當地富寮社區認養，維護良好的平整草地及植栽，非常適合打造成親子共融公園，並且有足夠腹地，容納縣民期待的國民運動中心。

林明溱表示，縣府近期將動支6000萬元發包，讓草屯鎮盡快擁有大型親子共融公園，同時，縣府也會著手籌措建設國民運動中心的5億多元預算，及相關細部建築設計，雖然可能來不及在他年底卸任前動工，但下屆縣長上任就能順利發包。

林明溱等人隨後會勘雙十吊橋，對於草屯鎮公所規畫斥資2000萬元，補強吊橋吊索、主索錨碇及燈光照明設備，林明溱表示肯定與支持，縣府將補助草屯鎮公所半數經費，即1000萬元經費，協助草屯鎮公所將這座橋齡已逾半世紀，橋長362公尺的全台最長吊橋─雙十吊橋，蛻變成夜間閃亮耀眼的地標，讓吊橋風華再現。