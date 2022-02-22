梅山大巃頂的雲海被太平村長嚴清雅比喻如牛奶鍋絲滑。（張亦惠攝）

寒流來襲，全台天氣濕冷，今天下午開始嘉義山區雨停，因水氣充沛，梅山鄉大巃頂出現雲海奔騰的壯觀景致，太平村長嚴清雅表示，山區景色瞬息萬變，一下是美麗的雲海，一下山頭被雲霧籠罩，遊客需耐心等待才能看到最美的大景。

嚴清雅說，近來天氣冷加上山區地形，氣流牽引之下形成雲海，寒流報到前後容易看到雲海、雲瀑，大巃頂的雲海景象有如「牛奶鍋」般絲滑，今天下午遊客不多，但看到的民眾多大讚不需此行。

嚴清雅也提醒，在山上看是美麗大景，但下山途經太平36彎時路段多起霧，請民眾小心駕駛，以免發生憾事。