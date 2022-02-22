以「翻玩」概念大搞創意的知名潮牌MF BY G.C.D.C，遭法國時尚品牌LV認為其MF旗艦店所販售商品上的LV字樣，已涉嫌抄襲該公司註冊商標，因此跨海提告。雖然設計者黃克誠解釋，僅以戲謔風格重新創作上述精品商標，強調是創作不是仿冒，仍遭台北地檢署檢察官認為涉嫌抄襲，將黃男及旗艦店顏姓負責人依違反《商標法》罪嫌起訴。，

「翻玩」文化英文稱為「Bootleg」，意謂將各精品品牌廣為人知的LOGO或名人，從有趣、滑稽的風格出發加以變化，以直搗黃龍的大膽作風惡搞，在年輕族群中相當受到歡迎，但這次卻踢到鐵板。

在台灣潮界頗有名氣的黃克誠（Eric Huang），以翻玩概念出發，用人像重新設計各大時尚品牌LOGO，除LV外，還包括GUCCI、YSL、BURBERRY、HERMES、CHANEL 等，並出品一系列服飾於北市東區MF BY G.C.D.C旗艦店銷售。

經LV提告，黃、顏兩人辯稱，自己因為看不慣大眾喜歡這類精品，才會用「翻玩」的戲謔方式，重新詮釋這精品品牌的LOGO圖像，過程中再投入他們的想法，強調這是創作而不是仿冒。但檢方認為，兩人所創作的LOGO已有引起消費者混淆之虞，加上事前未經商標權人同意，因此將兩人依違反《商標法》罪嫌起訴。