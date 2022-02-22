疫情爆發兩年後，全球經濟繼續復甦，但仍面臨嚴峻挑戰。科法斯表示，通貨膨脹將是所有經濟體在 2022 年面臨的重大挑戰，另外，供應鏈中斷的影響仍將持續。

科法斯表示，核心情景仍然是通貨膨脹接近峰值，預期今年下半年隨著能源價格和供應鏈瓶頸的緩解有所好轉。

在這種高度不確定的環境下，科法斯在前幾個季度幾輪評級上調後對風險評估作出了一些調整。科法斯表示，總體而言，4個國家的風險評級上調（包括哥斯大黎加、蓋亞那、宏都拉斯及丹麥），兩個國家(斯里蘭卡及土耳其）的風險評級下調。在行業風險方面，科法斯上調了12個行業的評級，尤其是價格仍然看漲的造紙和木材行業；同時下調了5個行業的風險評級，主要涉及歐洲的能源行業。

許多國家因疫情惡化再度採取限制措施，科法斯說，一些歐洲國家實施了部分封鎖，總體嚴苛程度卻遠不如前。因此，疫情造成的直接經濟影響並不十分顯著，但是對航空運輸、旅遊、酒店和餐飲業的負面影響依然存在。

在2022年，全球仍有二大風險，科法斯說，「供應鏈中斷的影響仍將持續」，供應鏈問題最初對汽車行業造成了影響，隨後波及到包括製造業和建築業在內的大多數行業。恢復常態的時間仍然難以預測，市場一度認為局勢將從2022年上半年逐漸好轉，但是這種看法似乎過於樂觀，供應鏈中斷和原材料短缺問題可能仍將繼續。這導致科法斯下調了對幾個歐洲國家以及美國和中國大陸2022年GDP增長率的預測。

另外，科法斯說，「通貨膨脹將是所有經濟體在2022年面臨的重大挑戰」，通貨膨脹作為一大風險因素佔據的地位變得越來越重要，尤其是在短期供應不足和地緣政治緊張局勢推動大宗商品價格持續反彈的情況下。許多經濟體中，商品的價格也在推升通貨膨脹，因為企業將增加的生產成本轉嫁到了消費價格上。