彰化縣政府22日舉行彰化市中興莊眷村廣場環境整備工程開工典禮，低溫濕冷仍有大批民代地方仕紳到場觀禮，參與祝禱儀式祈求工程平安順利。（謝瓊雲攝）

彰化市中興莊眷村舊址被登錄歷史建築十多年，卻始終未曾活化再利用，彰化縣政府近年積極規劃，透過立委馬文君、黃秀芳，向國防部、文化部等爭取經費，第一期廣場環境整備工程22日正式開工動土。（謝瓊雲攝）

八卦山麓中山國小旁的中興莊眷村昔日景象，十多年前登錄為歷史古蹟，去年再調整為聚落建築群。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣政府文化局規畫第一期中興莊廣場與環境整備工程示意圖。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣政府文化局規畫第一期中興莊廣場與環境整備工程示意圖。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化市中興莊眷村沉寂多年，彰化縣政府22日舉辦廣場環境整備工程開工典禮，低溫濕冷仍有大批民代地方仕紳到場觀禮，彰化縣長王惠美表示，第一期工程斥資3300萬改造廣場、整建5戶眷舍和更新水電，預計9月完工，期盼成為附近社區的後花園。

八卦山麓下中山國小旁的中興莊眷村，占地4000多坪，為1949年山東青島保安隊撤退來台時所興建，前國防部長高華柱父親高芳先將軍與其舊部定居此處，2009年全村榮眷遷往太極新村後，翌年十月被登錄為歷史建築，2012年再被國防部選定為全國13處眷村文化保存區之一，眾多活化計畫始終只聞樓梯響，空間閒置荒廢十多年。

去年3月，彰化縣文化局依新的文資保存法，再調整登錄為聚落建築群，進行文化資產的保存、活化，採分區、分期修復再利用，也讓地方看見一絲曙光。

王惠美表示，中興莊全區未來將朝青創基地、藝術展覽空間、眷村歷史故事館、眷村住宿及美食體驗等多元方向發展；眷舍整修好後，1戶將做為眷村故事館，讓民眾了解中興莊的歷史，其他4戶將成為青年創業的示範基地，以公益換租方式，減輕青年創業的負擔，成為全民景觀休閒之處。

曾作為眷村幼稚園、軍眷診療所和休憩空間的中興莊廣場景觀工程動工，令眷村人和附近居民都感到振奮，前彰市主席林士聖、當地里長洪敏玲與中興莊村長高華國，都應邀前來。

身為高華柱堂弟的高華國，致詞時更難掩興奮說，千呼萬喚！終於要動土了，感謝過去曾幫助中興莊發展的所有人，他要代表眷村全體，感謝大家的支持與協助。

王惠美說，特別感謝國防外交委員會立委馬文君協助與國防部協商，第一期3300萬元經費由國防部補助1000萬元及縣府自籌，後續整體工程還需要1.8億元經費，還要再拜託立委黃秀芳向文化部爭取。