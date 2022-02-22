兒盟今天公布「台灣兒少網路社交行為暨社群恐慌現象(FoMO)調查」中發現，有33.4％的兒童使用「Zenly」App，但這款App讓兒少隱私無所遁形、甚至陷入加與不加的友情兩難，兒盟分析到有社群恐慌的孩子一旦接觸了「Zenly」，焦慮、失眠等負向情緒會比未使用者來得高，而使用「Zenly」app的兒少遇到網友提出特殊要求的經驗竟比其他未使用兒少多了近一倍。

兒盟調查指出，兒少使用平台，發現除了影音串流平台外，最常使用前幾位皆為社交平台，依序為Messenger、Instagram、Facebook以及LINE，皆有超過七成的使用率，其次則為兒少社群流行的新興平台，如抖音、Zenly等。

兒盟調查發現新興平台「Zenly」，近年來讓兒少趨之若鶩，調查發現已有1／3，這款應用於手機的社交軟體，準確的定位功能可即時顯示使用者所在位置給互為好友關係的用戶，讓好友得知使用者移動路徑，甚至連對方手機電量與充電時間都能掌握，該程式還以能精準偵測好友作息時間，並依據顯示其為該好友住家或學校等圖示。

兒盟分析到有社群恐慌的孩子一旦接觸了「Zenly」，焦慮、失眠等負向情緒會比未使用者來得高，且因其希望能受到他人歡迎的需求比其他孩子多，會想要花更多時間在平台上瀏覽、互動以感覺歸屬，除此之外「Zenly」為刺激使用者邀請親朋好友一同加入平台，會用增加多少好友數即可解鎖軟體相關功能或符號等方式吸引使用者到處加友。

兒盟資深主任李宏文表示，兒少透過Zenly可跟更掌握同學朋友動態甚是方便，但此app不僅暴露孩子的住家、學校位置，甚至24小時的生活動態，長期下來會出現隱私無所遁形被眾人檢視的壓力，若使用凍結或模糊自己定位甚至是不安裝，又會有被排擠的焦慮，讓孩子兩面不是人，若有不肖網友透過此平台，跟兒少互為好友，不僅了解兒少的作息及定位，甚至可以趁機直接與兒少面對面接觸，兒少的生活如同楚門秀般讓網路風險直接入侵日常生活中。

兒盟呼籲，社交平台如zenly的使用年齡限制僅限13歲以下兒少不得使用，但對於14歲至17歲的未成年使用者卻沒有提供相對應防護，如加入「陌生網友」的相關提醒；此外，業者應提供並宣導兒少求助管道及檢舉機制，讓兒少在使用過程遭遇問題時能有求助管道；若兒少在使用網路時若不時感到焦慮、會不時查看手機或不斷更新、確認其他人動態，甚至因此失眠且影響生活，可先透過社群恐慌量表初步了解是否有求助需求，可與兒福聯盟踹貢少年專線服務聯繫（0800-001769），或至身心科門診接受醫師完整評估。