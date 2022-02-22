《美麗島電子報》近日公布2月國政民調，其中「民眾認為誰最適合擔任下一屆總統」民調顯示，副總統賴清德以35.0%領先新北市長侯友宜的21.9%，台北市長柯文哲則以14.3%排名第三，國民黨主席朱立倫5.2%、行政院長蘇貞昌3.7%。資深媒體人陳敏鳳直言，侯友宜與朱立倫之間已經開啟2024年的前哨戰了，對民調遠高於朱立倫的侯友宜來說，如何處理朱立倫和國民黨的關係，正是他是否能邁向2024年的大門及取得門票的竅門。

陳敏鳳22日投書《美麗島電子報》，談及國民黨中央最近成立的中央提名小組與選戰策略委員會，侯友宜在黨中央公布名單之後就以避嫌為由推辭了，盧秀燕及黃敏惠相繼推辭。

陳敏鳳指出。據她所知，一位了解朱侯溝通模式的國民黨大老私下說，朱立倫和侯友宜的溝通模式一向就是不說到底不說到破，這次也一樣，但朱立倫覺得侯回答時有比以前確定一點點，於是「判斷」侯是答應了，所以就公布了。對於侯後來回絕，這位國民黨大老說，侯一向就是如此也沒有辦法。

陳敏鳳續指，根據這位大老的說法，朱侯的溝通模式就是有溝無通，侯擔任朱八年副市長，兩人走到這一步，著實令人覺得丈二金剛摸不著頭緒。而如果這種模式繼續走下去，黨中央就註定要被侯友宜這些諸侯打臉，然後侯也被拖累了，民調也落了，2024誰能一戰賴清德呢？

陳敏鳳坦言，賴清德以低調圖個大團圓，得到人和與民眾認同。但侯友宜與朱立倫之間已經開啟2024年的前哨戰了，對民調遠高於朱立倫的侯友宜來說，如何處理朱立倫和國民黨的關係，正是他是否能邁向2024年的大門及取得門票的竅門。