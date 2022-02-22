侯孝賢（左起）、朱天文、朱天心、林俊穎、初安民出席「他們在島嶼寫作」第三系列聯合發表會。（陳俊吉攝）

名導侯孝賢前年爆出罹患帕金森氏症，好友紛紛出面駁斥，他今（22日）出席文學紀錄片「他們在島嶼寫作」第3系列聯合發表會活動，為監製新片《願未央》、《我記得》站台，神色輕鬆地談起此次擔任監製的心情，還開玩笑表示自己「只負責吃飯」，而他高齡74歲仍不放棄最愛的電影，御用編劇朱天文昨也透露2人新片的進度。

朱天文和侯孝賢合作過《悲情城市》、《戀戀風塵》、《最好的時光》、《刺客聶隱娘》等多部經典作，這次她親自執導父母親的傳記紀錄片《願未央》，也是《我記得》中的傳記主角，首次擔任導演，她直呼過程非常痛苦，「是侯導的拍攝團隊，我才敢接這工作，從事電影17年，這算是電影給我的紅利，侯導團隊基本上讓人不會感覺到攝影機的存在」，一旁的侯孝賢不忘補充「我負責吃飯」，為了讓現場工作人員能自在工作，都盡量低調參與。

侯孝賢新片《舒蘭河上》和《我將前往的遠方》將分別找子弟兵舒淇和張震主演，舒淇先前曾曬出加上2部片編劇朱天文共4人的同框照，朱天文基今被問及進度，她說現在會先專注在《願未央》、《我記得》的宣傳，預計3月春暖花開時，會和侯導一起到河邊勘景，不過2人也是一有空就會到咖啡廳坐著討論劇本和相關資料。

《舒蘭河上》描述河神與亞斯伯格症孩子間的友誼，舒淇對河神這角色很有想法，像是造型發想等，侯導都放手讓舒淇去發想，不過舒淇因疫情還沒辦法回台拍攝。至於描述父與子老年家庭題材的《我將前往的遠方》，張震將飾演照顧失智父親的角色，不過他覺得角色太寫實，跟自己目前處境太接近，對接下這角色有些害怕，2部片目前都處於卡關的狀態。