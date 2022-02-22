嘉義縣文化觀光局周末228日連假將在嘉藝點水道頭文創聚落舉辦一系列以朴子影視文化為主軸活動，帶民眾穿越舊時光。（嘉義縣文化觀光局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣朴子市在五Ｏ、六Ｏ年代，鬧區百公尺內就有3家戲院，其中一家「榮昌戲院」可容納上千人規模，當年台灣數一數二，甚至比現代許多戲院客容量還要大，隨時光流轉，昔日娛樂重鎮榮景不再，文化觀光局透過文化部經費補助，周末228日連假將在嘉藝點水道頭文創聚落舉辦一系列以朴子影視文化為主軸活動，帶民眾穿越舊時光。

文化觀光局爭取到110年文化部影視音計畫經費，受疫情影響，「朴通！好戲登場」影視系列活動遲至2月才舉辦，加上這幾年文觀局爭取影視音計畫資源多投入在大林鎮萬國戲院，這次把部分主場拉回朴子市，以「重回榮昌座前」為主題，在228日連假，透過主題市集、實境遊戲、跨域藝術演出、特展、講座等方式，讓民眾重新認識當年的朴子戲院文化。

文化觀光局長許有仁說，當年朴子鬧區百公尺內就有3家戲院，其中榮昌戲院1933年開業，容納上千人規模全台當年數一數二，加上黎明戲院、東和戲院接連開張，朴子市當時的繁榮可以想像，隨戲院關閉，看戲回憶已成嘉義人懷舊不已的光陰故事。

藝文推廣科長張世杰說，有別萬國戲院投入整建和營運，屬私人產業的榮昌戲院目前仍閒置，這次雖然榮昌座為題，但「戲院街市集」、「野餐放映會」等都在嘉藝點水道頭文創聚落舉辦，希望「朴通！好戲登場」影視系列活動，能讓參與的大小朋友，重拾看戲的美好回憶！

至於「有影無」朴子影視文史特展自12日至27日在文創輔導中心展出，展覽由文史工作者陳俊哲以及藝術家李承翰共同策展，邀請攝影家黃一盛、黃名毅參與創作，除營造復古意象，內容也以與朴子影視有關的小知識、小故事、小戲院為主題，除豐富活動，還有抽獎活動，有機會將氣炸烤箱、極速震動按摩槍、吸塵器等超值家電好禮帶回家。