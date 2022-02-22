國民黨立委陳以信針對台南市自行車道路安全惡化，質疑台南市長黃偉哲，為何台南在自行車事故死傷比例近年都是六都最高？強調台南的自行車道安狀況，賴清德市長時期比起黃偉哲市長時期要好上許多，他呼籲，台南市府的自行車道安政策應即加強，才能維護更多台南市民騎車安全。

陳以信認為，台南從賴清德市長時期推動T-Bike公共自行車政策，短時間就獲得很好成績，從106年中啟用到108年底為止，每月平均有約7萬人次使用，顯然市民反應正面。近兩年雖受新冠肺炎疫情衝擊，使用人數明顯下滑，去年每月平均使用剩約4萬人次，但相信疫情回穩後使用數字應可回升。

陳以信指出，雖然近來T-Bike使用量降低，去年台南自行車事故死傷人數竟然升高，且過去四年自行車事故的死傷人數，台南都高居六都第二名。陳以信表示，110年1-11月台南自行車事故死傷人數高達2232人，在六都中僅次於高雄的2252人，但高雄人口是台南的一倍半，如果換算人口比例，台南自行車事故死傷率不僅是六都最高，甚至還是其他幾都的兩倍以上。

陳以信比較，原先在賴清德市長時期，台南自行車事故死傷人數每年約一千人多一點，但在黃偉哲當市長時，死傷人數就增加一倍變成兩千多人。陳以信質疑黃市長，為何現在台南騎自行車變成六都最危險？為何賴市長時騎T-Bike人很多死傷事故相對少，而黃市長時情況卻正好相反，騎T-Bike人愈來愈少但死傷事故卻反而升高？為何自行車道安賴市長做得到黃市長卻做不到？

陳以信強調，現在台南自行車政策顯然出問題，雖然市府設置更多自行車道，增加更多T-Bike新站，推廣市民單車旅遊活動，這些做法都值得肯定，但前提是騎自行車一定要安全，只有能「快快樂樂騎自行車出門，平平安安騎自行車回家」，這才是台南市民之福，陳以信提醒黃市長的自行車道安政策應該加加油。