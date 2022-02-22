閎暉去年EPS 0.94元 連虧5年後首度虧轉盈 19:432022/02/22 工商 吳筱雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 閎暉董事會今日承認去年財報，營收為18.16億元，比2020年增加4.7％，毛利率則躍升至16％，創下2015年以來新高，代表本業獲利能力的營益率為3％，則是5年以來首度轉正，稅後淨利為6183萬元，虧損五年後終於轉虧為盈，以加權平均流通在外股數計算，每股稅後淨利為0.94元。 閎暉表示，就去年度整體而言，營收較前一年增加4.7％，且為轉型5年來首度年度獲利，轉型漸顯成效，閎暉在營運上已趨於穩健獲利。 融程電去年EPS 5.03元 創歷史新高 寶雅2021自結獲利EPS達18.25元 年減近13％ #閎暉 #轉型 #首度 #EPS #連虧 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 亞德客-KY去年EPS 33.67元 創史上新高 15:472022/02/21 財經 亞德客-KY去年EPS飆新高 股價卻大跌 10:312022/02/22 財經 寶雅去年賺18.25元 首見衰退 04:102022/02/22 證券．權證 華新去年EPS 4.27元創新高 每股配息1.6元 19:182022/02/22 財經 三峽參訪團客銳減 自產自銷茶農拚轉型 04:102022/02/21 地方新聞 疫情轉型線上健走 心路基金會今年續辦齊步走 18:442022/02/22 生活 《觀光股》雄獅門市轉型 四代店首波插旗4大轉運站 11:082022/02/21 財經 《基金》跨領域股票型基金募集潮正夯 政策力挺新一波供應鏈轉型 16:312022/02/22 財經 《其他電子》帆宣去年獲利創高 每股賺8.24元、擬配息4.5元 17:222022/02/21 財經 門市轉型升級 雄獅旅遊「四代店」插旗4大轉運站 10:502022/02/21 財經 疫情變局挑戰多 群崴國際助客戶提升競爭力 04:102022/02/22 產業特刊 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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