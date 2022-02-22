閎暉董事會今日承認去年財報，營收為18.16億元，比2020年增加4.7％，毛利率則躍升至16％，創下2015年以來新高，代表本業獲利能力的營益率為3％，則是5年以來首度轉正，稅後淨利為6183萬元，虧損五年後終於轉虧為盈，以加權平均流通在外股數計算，每股稅後淨利為0.94元。

閎暉表示，就去年度整體而言，營收較前一年增加4.7％，且為轉型5年來首度年度獲利，轉型漸顯成效，閎暉在營運上已趨於穩健獲利。