會計師事務所辦理洗錢防制不確實，金管會盯上！金管會證期局副局長郭佳君22日公布2021年對會計師事務所做的洗防檢查結果，去年共完成11家實地檢查，其中4家是簽證公開發行公司會計師事務所、7家是非簽證公發會計師事務所，她表示，主要發現兩大類缺失，包括內控風險評估、個案類缺失，關於內控缺失限期一個月改善，若無改善可依洗防法罰鍰5萬至50萬元。

郭佳君表示，過去2018年、2019年的檢查重點都放在簽證公發會計師事務所，因為其規模較大、業務類型多樣，但2020年開始發現提供客戶資本額簽證、公司設立相關的不法風險也很高，所以2020年已開始把重點放在非公發會計師事務所，但只有書面檢查，2021年才有實地檢查，她預告，2022年也會對公發、非公發都進行實地查核，目前家數還不確定。

郭佳君表示，去年對4家簽證公開發行公司會計師事務所進行實地檢查，並委託中華民國會計師公會全國聯合會對7家非簽證公開發行公司的會計師事務所進行現地檢查。檢查發現有風險評估、內部控制及個案面向的缺失。

在「內部控制及風險評估」方面，有未依規定製作洗錢及資恐風險評估報告及建立相關內部控制與稽核制度，或相關制度未經適當層級核定等缺失。

在「個案方面」，有未依風險採取合理措施辨識及驗證客戶實質受益人、未依規定進行姓名及名稱檢核、未於工作底稿記錄個案風險評估等級、未註明底稿編製日期、未於底稿簽名等缺失。

郭佳君表示，此次缺失集中在7家沒有簽證公發的會計師事務所，主要是2018年、2019年都是檢查簽證公發的會計師事務所，所以會比較知道要如何進行、制度較健全，2020年加強查核未簽公發的會計師事務所後發現，有會計師事務所的客戶來源九成來自記帳士，像有一家就多達幾千名客戶都是記帳士轉介，轉介的客戶多屬非持續性業務往來且數量龐大，然而，會計師都只依賴記帳士的資料，而未實際進行客戶了解。

郭佳君提醒，如從事業務有未與客戶面對面往來的情形，應加強落實風險評估，並採取適當的客戶審查措施。對於本次檢查所發現缺失，亦將請會計師公會對其會員加強宣導。會計師若有缺失應在期限內改善，否則依法將開罰5至50萬元，2021年5月就有一家會計師事務所因為相關實質受益人沒善盡客戶審查程序，被開罰5萬元。

證期局統計，2018年開始對23家會計師事務所做洗防檢查，其中，未簽公發實地檢查2家、書面檢查7家，而對公發公司書面檢查17家、實地檢查6家；2019年只檢查公發會計師，書面檢查5家、實地檢查3家；2020年對公發會計師實地檢查4家、非公發會計師書面檢查12家；2021年實地檢查4家公發、未公發會計師則擴大實地檢查7家。