埔里鎮大城社區畸零地變身小公園，22日啟用。（行政院中部辦公室提供／廖志晃南投傳真）

埔里鎮大城社區有一塊畸零用地，分屬國有財產署和農田水利署，幾十年來雜草叢生、環境髒亂；行政院中部辦公室執行長蔡培慧接獲陳情，會勘後發現卡在用地問題，經協調解決後，改造為親民的小公園，22日啟用。

大城社區發展協會理事長蔡宗成表示，大城路與大同街口的空地，幾十年來雜草叢生，如果改善為社區公園，不但美化環境，還能促進社區鄰里情誼。

蔡培慧會勘後，發現空地面積雖小，卻分屬鎮公所、國有財產署及農田水利署；去年陸續辦理兩次協調會並完成土地分割，在鎮公所協助與里民多方討論需求後動工。

埔里鎮長廖志城表示，大城社區口袋公園為活化畸零地立下良好示範，也讓大城里民有休憩聊天的綠環境，將來可推廣到其他地方。

議員陳宜君表示，公園完成啟用，讓社區長輩有休閒聊天的戶外空間，木構座椅及無障礙設施，顯示對長輩的貼心照顧。

蔡宗成表示，這塊畸零地長年荒蕪，不但有礙觀瞻，也影響環境整潔，里民都希望能整頓，而且，鎮公所以開放立場，認為公園是里民在使用，所以大家一起集思廣益，設計好用又好看的公園，雖然非常迷你，但蘑菇造型涼亭、蝴蝶彩繪都增添趣味。

議員葉仁創說，埔里鎮公所和社區民眾，共同設計規畫屬於自己的口袋公園，這樣的點子非常好，未來也會協助其他社區建構充滿歡樂的環境，讓每個社區都能擁有自己的特色、滿足各年齡層需求的友善公共空間。