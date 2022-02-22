中國全國政協主席汪洋今天在北京以視訊方式，會見出席北京冬奧閉幕式的新黨主席吳成典一行。吳成典說，他特別為台灣民眾請命，強調和平統一的重要性，並宣示新黨堅持和平統一從未改變的立場。

吳成典向汪洋表示，兩岸同胞同文同種，血濃於水，兩岸統一的歷史大勢無法阻擋。希望兩岸通過交流融合，對話商談，逐步走向和平統一，實現兩岸同胞的共同期待。正如北京奧運會主題口號所昭示的，讓我們一起走向未來，新黨願意做先鋒，在推進國家統一的征程上，共同點燃屬於兩岸人民的希望聖火。

吳成典強掉，兩岸一家親，我們都是中國人，中國人最有智慧，所以歷史上我們都是「禮儀之邦」，向來濟弱扶傾，值此風雲時刻，我們要有更多的用心「向前看」，過去的就讓它過去，台灣要看大陸的優勢，大陸也要看台灣的優點！兄弟同心，其利斷金，祖靈呼喚，我們要民族合好。

新黨發言人陳麗玲表示，新黨代表團受邀參與了北京冬奧閉幕式，隨後吳成典主席又與汪洋會見，提到兩岸諸多相關議題，因此今天新黨舉辦本場記者會，闡明新黨立場。

新黨副主席李勝峰表示，過去美國與大陸有乒乓外交，為何不能把黃郁婷的做法視為兩岸可以結束對立衝突呢？國民黨過往曾開啟兩岸和平交流，如今不知是否輸怕了，拿香跟拜民進黨，自失立場，洪秀柱被攻擊國民黨沒人敢聲援她，國民黨已無法擋民進黨聯美反中，台灣陷入危機，此時武統聲浪也反映部分大陸人心態，卻也成了民進黨操作的工具，和平的機會在流失，沒有和平的台灣豈有發展的明天？

新黨副秘書長侯漢廷指出，領土不包括大陸的民國是假的民國，追求全體中國人國富民強才是落實孫中山先生的思想，和平交流、和平談判、和平統一將是未來台灣面臨的三大段落，新黨將義無反顧的投入創造中華民族偉大復興的行列，我們不僅兩岸一家親，更要天下一家，落實天下為公，就從兩岸和平統一開始。