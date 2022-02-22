作家朱天文（右）執導紀錄片《願未央》，記錄父親朱西甯與母親劉慕沙的文學志業。中間為二妹朱天心，左為三妹朱天衣，三姊妹皆是作家。（目宿媒體提供）

已故小說家朱西甯與翻譯家劉慕沙，是台灣文壇具代表性的文學夫婦檔，留下許多精彩作品，近期上映的紀錄片《願未央》，就是由他們的長女朱天文執導，記錄兩人以文學為志業，結縭一生的夫妻情。

朱西甯的代表作包括《鐵漿》、《旱魃》、《八二三注》，及未完成的《華太平家傳》等，都是華人世界知名的作品。其中的《華太平家傳》，是朱西甯生前在病榻前，仍堅持要寫的作品，紀錄片裡也透露朱西甯如何向上帝祈禱，希望再要10年的時間書寫這部作品，而這未了的心願也成為片名《願未央》的起源。

紀錄片裡朱天文也與二妹朱天心、三妹朱天衣一起入鏡，共同閱讀父母親的書信，了解他們相識的過程，以及如何相知相守，攜手一生。朱西甯在早年寫信給劉慕沙時，就曾提及：「一切的事業都不怕平凡，唯有文學不能平凡。」

此外，朱西甯年輕時有次中秋節，和劉慕沙兩人相隔兩地，於是相約在同時同分同秒一起唱《霍夫曼的船歌》，一起看月亮。這則往事朱西甯臥病時，曾告訴朱家姊妹，而劉慕沙後來知道他曾提起這件往事，則十分難過表示：「他那時怎麼不跟我說這件事？如果說了，我會在病床前再為他唱一次。」

劇組也拜訪諾貝爾文學獎得主莫言，莫言表示，是大陸作家阿城推薦他讀朱西甯作品，他從《鐵漿》裡讀到朱西甯對神聖而不可侵犯的宗教，提出大膽質疑，「這就是所謂的現代性，他寫得比我們都好。」阿城則表示，朱西甯的書寫非常真實，無可取代。