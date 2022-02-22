侯友宜親自頒獎表揚義消防宣有功及資深人員。（王揚傑攝）

侯友宜親自頒獎表揚義消防宣有功及資深人員。（王揚傑攝）

為慰勉新北市義消防宣人員，新北市消防局今（22日）舉辦新北市義消防宣大隊顧問團、大中分隊金宣暨年紋獎績優有功人員表揚活動，新北市長侯友宜親自頒獎給予績優人員及服務滿15年的資深人員，表達感謝之意。

新北市義消防宣隊成立至今已逾22年，目前成立1大隊、5中隊、28分隊、共計806位義消防宣人員，累計執行的居家防火訪視成果超過20萬戶，並以每年1萬戶持續成長。

此外，每年參與防災宣導活動達500場次，宣導民眾用火用電、瓦斯使用安全及防震防颱等各項防災知識，並協助5樓以下老舊公寓安裝住宅用火災警報器，將火災預防種子散播於新北市每一角落，統計2018至2021年新北市火災件數大幅下降27％，防火成效有目共睹。

此次表揚人員中，鶯歌防宣吳美惠加入防宣15年，協勤居家訪視及防火宣導時數高達946小時，曾拍攝微電影「靠近」，展現防宣關懷獨居長者的用心令人動容；板橋防宣陳薇清今年獲內政部志願服務金質獎；三峽防宣廖寶桂除擔任義消防宣及醫院志工出勤率100％。

侯友宜表示，安居樂業是新北市府施政的重點與目標，市府一向重視民間資源，感謝義消防宣人員默默耕耘、無私奉獻，也呼籲民眾遇有警義消人員進行居家訪視時，能多予認同及鼓勵，期望政府與民間共同努力，將災害發生率降到最低，打造幸福安全的新北市。