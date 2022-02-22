新竹縣尖石鄉霞喀羅古道21日傳出失蹤意外，湖口鄉58歲邱姓男子和3名友人相約進行油霞麥縱走，未料到麥巴萊山時卻未見邱男身影，經通話得知邱男已走至霞喀羅古道，新竹縣消防局第二大隊搜救人員冒著寒風細雨搜尋下，22日順利將失蹤邱男帶下山。

消防局指出，邱男和3名友人相約縱走，各分隔近1百公尺依序前行，也陸續在油羅山及霞山三角點會合，但到麥巴萊山時卻未見邱男身影，經通話得知邱男已走至霞喀羅古道。

3名友人認邱男有登山經驗，也曾走過霞喀羅古道，再加上有準備充足食物和飲水及過夜裝備，推想邱男可能想在山上過夜，於是先行返家等候邱男訊息。但至21日下午4時都未接獲邱男電話，聯絡其家人也表示未尚未返家，於是向119求救。

消防局接獲報案後，22日一早派出4組16人分4條路線搜尋，上午9時32分得知白石駐在所附近發現邱男蹤影，搜救人員立刻前往當地，並於11時52分接觸失蹤者，順利將其帶回山下。

邱男表示，20日下午4時許從霞喀羅古道一路往白石吊橋走，走到朝日駐在所附近時需要過溪，由於當時天色已晚，山上下雨造成溪水暴漲，他擔心被衝走就退回朝日駐在所過夜。

隔天21日他擔心會迷路，決定在原地待救，深信他的朋友一定會來找他，但直到晚上都未見同伴的身影。22日一早決定鼓起勇氣繼續往前走，走到白石駐在所時，聽到有狗叫聲，他快步往聲音的方向前進，發現休息中的原住民協作，立刻請求協助報案。

山區天氣濕凍，搜救人員頂著10度以下的低溫在山上奮力搜尋，沿途還得不停中斷腳步移動擋在路中間的落石才能行走，雙手和雙腳被凍得發紅，所幸最後順利完成任務。

消防局第二大隊大隊長陳軍佑表示，天氣不佳不要隨意上山，以免有失溫危險。他提醒行動電源一定要備足，本案邱男在第一天手機就沒電了，以致於無法聯繫，也沒辦法使用手機地圖。

另外，登山時一定要結伴同行，多數的失蹤者都是因為落單所造成，出發時一定要充份準備，包括地圖、頭燈、保暖衣物以及足夠的水和食物，發現自己迷路撥打119或112求救，待在原地等待救援，千萬不要為了尋找水源而下切溪谷，因為台灣山區地形陡峭，有可能下去之後就再也爬不上來，過去多起失蹤案件，都是因為尋找水源而迷路。