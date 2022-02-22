Ifo在22日公布德國2月企業信心指數，從1月往上修正後的96點，上升至98.9點創五個月新高，並高於市場預估的96.5點。

儘管烏克蘭問題仍未解決和油價持續攀升，但企業界預期新冠疫情危機將會結束，從而有利經濟恢復正常。

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