德國2月企業信心指數 創五個月新高 19:392022/02/22 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 Ifo在22日公布德國2月企業信心指數，從1月往上修正後的96點，上升至98.9點創五個月新高，並高於市場預估的96.5點。 儘管烏克蘭問題仍未解決和油價持續攀升，但企業界預期新冠疫情危機將會結束，從而有利經濟恢復正常。 英國2月綜合PMI跳升至60.2點 寫八個月新高 實價嚇死人 楠梓公寓均價18萬元創新高 #德國 #企業信心指數 #五個 #新高 #Ifo 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 權證星光大道－雙鴻 業績成長點火 04:102022/02/21 證券．權證 日本3月將通過9400億美元預算案創新高 19:262022/02/21 財經 《國際產業》特斯拉自駕功能 德監管單位審查中 12:332022/02/21 財經 去年反傾銷稅 創5年新高 04:102022/02/20 財經焦點 東協股市基期低 長線有錢力 04:102022/02/22 投資理財 香港疫情延燒 大增7533例確診創單日新高 17:522022/02/21 兩岸 菲律賓民答那峨島發生地震 規模5.9 05:522022/02/21 國際 聯強印尼營收290億 年增35％創歷史新高 15:462022/02/22 財經 德國萊茵金屬開發主砲120公釐的輕型戰車 19:052022/02/20 軍事 台美德聯手 分享工具機商機 04:102022/02/22 投資理財 《資訊服務》系微去年獲利創10年來新高 擬配息5.2元 08:522022/02/22 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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