設計師汪俐伶於衛武營國家藝術中心迴廊推出同名品牌 WANGLILING五週年特展。（WANGLILING提供）

2022台灣燈會於高雄舉行，其中一展區便是於衛武營國家藝術中心登場，於該展區內除了美麗的燈光裝置藝術外，台灣服裝設計師汪俐伶也受邀展出其作品，即日起至2月28日，於衛武營國家藝術中心迴廊推出同名品牌 WANGLILING五週年特展，設計師以「光的循環創生五元素」為主題，與燈會主題相互呼應，以光作為核心概念，並搭配五週年活動推出小小設計師手作營、VIP 限定專場＆聲光表演等活動。

設計師汪俐伶於衛武營國家藝術中心迴廊推出同名品牌 WANGLILING五週年特展。（WANGLILING提供）

設計師汪俐伶在品牌初創前三年，，依序推出「觀水」、「玩霧」以及「雪淼」系列。觀水系列掌握水分子多變的特性，詮釋了水的多層意象；作為延續外傳，玩霧系列聚焦於描繪迷霧的如夢似幻；而雪淼系列則是臨摹了祥獸麒麟的正氣與剛硬，並加入水光、絮雪等清透柔美的線條調和，衝突中仍保有和諧。

設計師汪俐伶於衛武營國家藝術中心迴廊推出同名品牌 WANGLILING五週年特展。（WANGLILING提供）

近兩年則將自然能源議題結合高端科技時尚，2020年受台電之邀，以永續能源為主題，發展鎏風系列，闡述萬物皆是存在的振動，將風的流動性呈現於服裝，正如風力發電保留了風的動能，化無形為生金。近期的電閾系列則闡述電在現代社會的角色，巧妙的拆解電的二元性，詮釋其剛柔並濟、既危險卻也溫柔的特質，並以光影為媒介，演繹非肉眼可見卻真實存在的電力。